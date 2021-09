Dopo lo stop forzato causa Covid, riprende il corso di teatro per adulti della Compagnia dei Teatranti, diretto dagli attori Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua. Giovedì 30 settembre alle ore 20,15 open day informativo c/o la sede della Compagnia al Paladolmen di Bisceglie.Il corso ha come obiettivo primario lo sblocco della personalità, l'acquisizione delle proprie remote capacità, l'abbattimento delle barriere della timidezza, l'apprendimento delle tecniche teatrali e tanto tanto divertimento, avvicinando soprattutto a questa fantastica nonché nobile arte coloro che saranno o gli interpreti del futuro o il pubblico che, facendosi cassa di risonanza, riempirà nuovamente le sale.Gli allievi più talentuosi, infine, potranno poi entrare a far parte della Compagnia dei Teatranti e vivere con estrema passione le magiche emozioni che regala il teatro. Per maggiori informazioni, telefonare al 339/4107490 oppure al 349/4757919.