Riprendono le attività di deblatizzazione dopo le festività pasquali

Riprendono e si intensificano subito dopo le festività di Pasqua le azioni di monitoraggio, pulizia e disinfestazione di caditoie stradali e reti fognarie comunali, attività che vedono impegnate congiuntamente Acquedotto Pugliese e Amiu Trani.Così come concordato nel corso dei tavoli tecnici tenuti a Palazzo di Città nelle scorse settimane (ed a cui ha partecipato anche la Asl BAT) il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro ha firmato un'ordinanza assumendo dei provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da blatte nel territorio comunale, in considerazione del fatto che, il fenomeno può assumere maggiore consistenza se non integrato da adeguati interventi nelle aree private.Con ordinanza sindacale numero 5 del 7 aprile 2023, tutti gli amministratori condominiali, nonché i proprietari dei singoli fabbricati o immobili non in condominio sono tenuti a provvedere alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii o dei singoli immobili, uniformandosi quanto più possibile al calendario del ciclo di interventi predisposto da Acquedotto Pugliese e AMIU Trani e disponibile in allegato.L'ordinanza sindacale, di carattere contingibile ed urgente, ha durata fino al 31 ottobre 2023 e contiene una serie di raccomandazioni ai cittadini tra cui quella di non tenere immondizia in recipienti aperti e di conferirla nel pieno rispetto degli orari e dei giorni di smaltimento.Le autorità competenti per territorio sono incaricate del rispetto dell'ordinanza che prevede disposizioni sanzionatorie.Per eventuali infestazioni su aree pubbliche è possibile inviare segnalazioni al numero verde di Acquedotto Pugliese (800.735735) ed al numero verde di Amiu (800.665155, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13). Si specifica che non è possibile chiedere ad Amiu ed Acquedotto interventi di deblattizzazione in aree private.Si ricorda infine che con ordinanza dirigenziale dell'Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente numero 105/2023 è stato disposto a tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, il divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento ed il divieto assoluto di utilizzo di sacchi o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili, per il conferimento della frazione organica.In allegato l'ordinanza sindacale 5/2023 e il calendario di interventi di Acquedotto e Amiu