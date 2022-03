Ripristinato il manto stradale in via S. Gervasio: si era creata una piccola voragine

Sono in corso in queste ore i lavori di ripristino del manto stradale all'incrocio fra via S. Gervasio e via Margherita di Borgogna, dopo il cedimento della sede stradale avvenuto ieri a causa delle forti piogge: in quel punto infatti si era creata una piccola voragine in corrispondenza con precedenti scavi effettuati per sottoservizi, il cui ripristino evidentemente aveva ceduto alla abbondante pioggia. In realtà accade sempre più spesso che si creino situazioni del genere, che vengono segnalate per la pericolosità e per i disagi nella circolazione stradale.