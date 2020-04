Risistemazione della pavimentazione stradale, i lavori finanziati con il ricavato delle multe

In questi giorni abbiamo lavorato anche ad altri provvedimenti di interesse collettivo. E' stata aggiudicata definitivamente la gara per la risistemazione della pavimentazione di piazza Kolbe e strade adiacenti: i lavori saranno eseguiti dalla ditta "Terlizzi Srl" per un importo contrattuale complessivo di € 48.295,73 oltre Iva.E' stata aggiudicata definitivamente la quinta gara per le risistemazione con nuovi asfalti di alcune strade ricadenti nel territorio comunale: i lavori saranno eseguiti dalla ditta "Brudaglio Antonio" per un importo contrattuale complessivo di € 49.165,80 oltre IVA e riguarderanno viale Europa, parte di via Superga, alcuni tratti di via Falcone, via Istria, un tratto di via Postumia, corso Imbriani (da corso Italia a via Aldo Moro), alcuni tratti di via Matteotti, via Amalfi ed il prolungamento di via Di Vittorio.Entrambe le procedure sono state curate dall'assessorato alla viabilità e Polizia locale. Gli interventi sono interamente finanziati con il ricavato delle multe.Ultima buona notizia, decisamente la più importante. Abbiamo aggiudicato provvisoriamente alla VIRA Srl i lavori di ampliamento della sede stradale di via Pozzopiano tra via Tolomeo e via de Nicola (leggi qui ).