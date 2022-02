Risolta una criticità in via Giuliani, ma non era l'unica

Le piogge dei giorni scorsi, ma non soltanto, hanno fatto emergere più che mai alcune grosse criticità nelle strade cittadine, in modo particolare in quelle interessate a lavori di scavo la cui conclusione con ripristino del manto stradale evidentemente non è stata realizzata in maniera ortodossa. Questa mattina il caso di via delle Tufare, ma non soltanto: anche in via Giuliani i cittadini hanno segnalato un problema analogo. In questo caso l'intervento è stato immediato, e lo sottolinea il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante: "Già in prima mattinata è stata risolta una grossa criticità su via Giuliani ... dovuta a scavi per sottoservizi che sono realizzati da altri enti.. . La tempestiva segnalazione da parte di alcuni residenti ha permesso una soluzione immediata che ho personalmente verificato". Nei prossimi giorni saranno monitorate altre situazioni critiche, in modo da eliminare i pericoli.