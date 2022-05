Risveglio con black out a Trani, senza corrente diverse zone della città

Sabato mattina senza corrente o a corrente alternata per la zona di Trani nord, San Michele, centro storico, Piazza Castello, area nella quale sono collocate le sei cabine interessate tra le quali i tecnici dell'Amet stanno cercando di individuare da questa mattina, intorno alle 8,45, un guasto.Ovviamente, dato il perdurare della situazione, diversi cittadini, soprattutto per attività commerciali o per l'impossibilità per persone anziane o disabili di utilizzare ascensori, è stata segnalata una serie di disagi.La corrente è stata ripristinata alle 10,40 , dopo che il guasto è stato individuato in via Papa Giovanni