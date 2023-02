Ritorna il festival canoro don Giovanni Bosco

Sabato 4 febbraio 2023, con inizio alle ore 20, la XXII Edizione del Festival don Bosco.Lo spettacolo si terrà presso il teatro "Madre Teresa di Calcutta" della parrocchia Ss. Angeli Custodi in via Papa Giovanni XXIII a Trani.La manifestazione avrà per tema: "Ricominciare…" si rivolge a partecipanti singoli e gruppi. In totale 14 i partecipanti.Tutti i partecipanti si esibiranno dal vivo e saranno "giudicati" da una giuria esterna, il cui verdetto sarà inappellabile.La serata sarà presentata da Vittorio Cassinesi e Ruggiero Caressa, con la presenza del parroco don Enzo e dei vice parroci don Gianni e don Mario con gli organizzatori Carlo Petrignani, Ruggiero Caressa e Carlo Manfra.Saranno premiati i primi tre classificati e aggiudicati i premi della critica e simpatia. Ingresso libero.