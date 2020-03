Ritorna l'inverno, oggi a Trani nevicate intermittenti e schiarite

Irrompe l'inverno sull'Italia come ancora non era accaduto a gennaio, febbraio e nelle prime tre settimane di marzo a causa delle correnti gelide provenienti dalla Russia. Oggi a Trani la giornata sarà caratterizzata da nevicate intermittenti e schiarite, temperature comprese tra 1 e 8°C. In particolare avremo pioggia e neve alternate a schiarite al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 8°C, la minima di 1°C alle ore 5, lo zero termico più basso si attesterà a 400m alle ore 7 e la quota neve più bassa, 100m, alle ore 7.I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità compresa tra 26 e 31km/h, moderati da Ovest alla sera con intensità di circa 21km/h.Dovremo aspettare il fine settimane per vedere un miglioramento ed un progressivo aumento delle temperature.