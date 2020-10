Ritornano i delfini nelle acque del porto di Trani

Social Video 15 secondi Delfini nelle acque del Porto di Trani

Tornano a far visita i delfini nelle acque del Porto di Trani. Le bellissime immagini sono state immortalate in un video girato con un cellulare questa mattina e che sta facendo il giro del web.Il delfino che si vede nei pochi secondi di video è molto vicino alla riva, proprio a ridosso del "braccio", ai piedi della Cattedrale. Non è la prima volta che a Trani ci sono avvistamenti di delfini (solitamente ciò significa che il mare è pulito) ma lo spettacolo fa rimanere ogni volta tutti a bocca aperta.