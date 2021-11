Riunione di maggioranza, con la minoranza: maretta nel centro sinistra

Vengo anch'io, no tu no. Anzi, si. Spaccatura non più velata nella compagine governativa: alla riunione di maggioranza convocata per la presentazione del Progetto di riqualificazione della costa Sud della città, sono state invitate anche le opposizioni. E parecchi consiglieri non hanno gradito l'idea, sottolineando il proprio dissenso per una scelta "inopportuna e non condivisa", e preannunciando l'intenzione di disertare la riunione.I fatti: l'altra mattina parte via chat ai consiglieri di maggioranza l'invito dell'assessore Carlo Laurora a partecipare all'incontro sul Progetto di riqualificazione della costa Sud. "Riunione di maggioranza mercoledì pomeriggio. Oggetto: Progetto di riqualificazione della costa Sud della città". Poi un nuovo messaggio in cui si comunica che "la riunione è estesa anche ai consiglieri della minoranza"."E' uno scherzo?" è stata la frase più gentile in risposta al messaggio di convocazione: e poi via con il dibattito dai toni anche accesi, sull'opportunità della scelta e sulle modalità, con tanto di botta e risposta, dalla pessima figura al senso di inadeguatezza di chi gestisce questo tipo di comunicazione. E così i consiglieri Corrado, Biancolillo, Amoruso, Befano, Loconte e Mastrototaro hanno rimarcato all'assessore Laurora il proprio dissenso per questa scelta di allargare a tutti la convocazione, arrivata dai vertici e non condivisa assolutamente.Poi la decisione di cambiare data, viste anche alcune defezioni giunte sia da destra che da sinistra: riunione spostata da mercoledì a giovedì, complici precedenti impegni (di fede calcistica e non solo). Il gruppo di Tommaso Laurora, per esempio, ha sottolineato l'inopportunità di modi e tempi per questa convocazione su un tema importante, mentre altri pur borbottando hanno appunto chiesto almeno la nuova data per potervi partecipare, auspicando la presenza non solo del dirigente Gianferrini ma soprattutto degli assessori, troppe volte assenti in incontri importanti.Riqualificazione della costa, o della maggioranza: ne dibatteranno anche le opposizioni.