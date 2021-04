Riunione di maggioranza domenica mattina: tutti in attesa delle "Comunicazioni del Sindaco"

"Vi faccio fare le festività" aveva detto il Sindaco. E così è stato. Passata Pasqua e Pasquetta, come avevamo previsto ecco che arriva la convocazione per una riunione di maggioranza. Prevista in un primo momento per giovedì scorso, la riunione è stata poi rinviata a domenica 11 aprile, alle 10 a Palazzo di Città, in Sala Presidenza.All'ordine del giorno ci sono "comunicazioni del sindaco", argomento che potrebbe dire tutto o niente. O quasi. Come si ricorderà, all'indomani della richiesta di accesso agli atti sulla questione "project financing parcheggi" da parte di quattro consiglieri della maggioranza, evidentemente per questa sorta di fibrillazione il Sindaco era andato su tutte le furie e aveva ventilato ai suoi l'intenzione di una verifica di maggioranza previo azzeramento della giunta.Passate le festività pasquali, l'incontro era stato convocato in un primo momento per giovedì scorso, ma l'assenza di alcuni consiglieri ha fatto decidere per il rinvio. E allora l'appuntamento, alla presenza di consiglieri di maggioranza e segretari, è per domenica mattina.