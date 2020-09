Social Video 3 minuti Roberto Gargiuolo: «Il mio impegno in Regione per dare respiro alle aziende»

Lavoro e sostegno alle imprese sono i temi al centro dell'impegno politico di Roberto Gargiuolo, candidato al Consiglio regionale pugliese nella lista "La Puglia domani" in sostegno di Raffaele Fitto.Esperienza è sinonimo di competenza perché «per risolvere i problemi – spiega Gargiuolo – bisogna conoscerli». Ed è proprio l'esperienza maturata nella sua attività imprenditoriale che gli consente di avere consapevolezza dello stato in cui versa il settore imprenditoriale non solo del territorio tranese, ma dell'intera provincia BAT.Sarà rivolta alle aziende, particolarmente colpite dalla crisi economica, l'attenzione di Gargiuolo in caso di elezione per «dare respiro a queste persone e fare in modo che lavorino con tranquillità anche attraverso sovvenzioni economiche a fondo perduto».