Roghi e immondizie nei pressi di via dei Finanzieri

Che fine ha fatto il Nucleo degli ispettori ambientali dell'Amiu? Questa mattina dalle parti di via dei Finanzieri sarebbe servito il loro intervento: i soliti incivili hanno infatti scambiato quell'area per una discarica, dove lasciare rifiuti di ogni genere e accendere fuochi. Risultato: inquinamento totale.Fra i mesi di novembre e dicembre scorsi, in concomitanza con l'avvio della raccolta differenziata porta a porta le cui indicazioni purtroppo non tutti rispettavano, e anche per dare una risposta alle numerose segnalazioni di "odori" forti di fumo che ammorbavano soprattutto a sera la parte nord (e non soltanto) della città, furono messe in atto da parte dell'amministrazione comunale attività di controllo e repressione di quei fenomeni segnalati, con l'ausilio di un nucleo di ispettori ambientali di Amiu.I risultati non tardarono ad arrivare: numerose persone vennero sorprese a scaricare immondizia in campagna e segnalate all'insegna dell'hashtag #beccato, compresi coloro i quali accendevano fuochi nelle campagne causando fumo e aria irrespirabile. Si trattava di controlli (a sostegno della polizia locale, nucleo ambientale) appositi per l'individuazione di conferimento illecito di rifiuti e di accensione di roghi, che ebbero effetti positivi.Questa mattina, nelle vicinanze di via dei Finanzieri, le immagini diffuse da un video (che potete visionare sulla nostra pagina Fb) mostrano appunto nuove discariche a cielo aperto e roghi. La domanda iniziale sorge spontanea.