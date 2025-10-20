Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico

Il Rotary Club di Trani, da sempre impegnato nella divulgazione del sapere e delle scienze, tra le tantissime iniziative introdotte su più larga scala dal Rotary International, ha organizzato un incontro divulgativo sulla prevenzione del rischio cardiologico. Il presidente per l'anno rotariano 2025 - 2026, il dott. Giuseppe Papagno, endocrinologo, sottolinea particolarmente il ruolo fondamentale che la prevenzione ha per la salute di ognuno, invitando la cittadinanza a partecipare all'incontro che si terrà domani alle 18:00 presso la biblioteca Giovanni Bovio di Trani con relatori di altissimo livello. di seguito il comunicato stampa.Il Presidente del Rotary Club di Trani, dott. Giuseppe Papagno, in collaborazione con il Comune di Trani, nell'ambito del progetto Rotary Educational, organizza un incontro in biblioteca sulla prevenzione in cardiologia dal titolo: "Ascolta il tuo cuore: prevenzione in cardiologia".Esperti del settore discuteranno le migliori strategie per mantenere un cuore sano e prevenire le malattie cardiovascolari. Relatori dell'incontro saranno il dott. Michele Cannone, cardiologo, il dott. Francesco Papagni, biologo e la dottoressa Maria Teresa Porcelli che presenterà il service che successivamente vedrà coinvolti gli alunni per primo anno del liceo scientifico V. Vecchi. L' incontro si terrà nella sede della Biblioteca di Trani, Sala Ronchi, il 21 ottobre alle ore 18.Tutti sono invitati a partecipare!