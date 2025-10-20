dott. Giuseppe Papagno
dott. Giuseppe Papagno
Eventi e cultura

Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico

L’iniziativa del Rotary Club di Trani, sotto la presidenza del dott. Giuseppe Papagno, è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Trani

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 11.33 Comunicato Stampa
Il Rotary Club di Trani, da sempre impegnato nella divulgazione del sapere e delle scienze, tra le tantissime iniziative introdotte su più larga scala dal Rotary International, ha organizzato un incontro divulgativo sulla prevenzione del rischio cardiologico. Il presidente per l'anno rotariano 2025 - 2026, il dott. Giuseppe Papagno, endocrinologo, sottolinea particolarmente il ruolo fondamentale che la prevenzione ha per la salute di ognuno, invitando la cittadinanza a partecipare all'incontro che si terrà domani alle 18:00 presso la biblioteca Giovanni Bovio di Trani con relatori di altissimo livello. di seguito il comunicato stampa.

Il Presidente del Rotary Club di Trani, dott. Giuseppe Papagno, in collaborazione con il Comune di Trani, nell'ambito del progetto Rotary Educational, organizza un incontro in biblioteca sulla prevenzione in cardiologia dal titolo: "Ascolta il tuo cuore: prevenzione in cardiologia".
Esperti del settore discuteranno le migliori strategie per mantenere un cuore sano e prevenire le malattie cardiovascolari. Relatori dell'incontro saranno il dott. Michele Cannone, cardiologo, il dott. Francesco Papagni, biologo e la dottoressa Maria Teresa Porcelli che presenterà il service che successivamente vedrà coinvolti gli alunni per primo anno del liceo scientifico V. Vecchi. L' incontro si terrà nella sede della Biblioteca di Trani, Sala Ronchi, il 21 ottobre alle ore 18.
Tutti sono invitati a partecipare!
  • Rotary Club
Altri contenuti a tema
Trani si tinge di rosa: domenica 19 ottobre la passeggiata LILT per la prevenzione Associazioni Trani si tinge di rosa: domenica 19 ottobre la passeggiata LILT per la prevenzione Un'onda di solidarietà sul lungomare per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Appuntamento in Piazza Plebiscito alle 8:30
Il Rotary Club Trani si prepara per la tradizionale visita del Governatore Distruttale Associazioni Il Rotary Club Trani si prepara per la tradizionale visita del Governatore Distruttale Il governatore per l'anno 2025 2026, il dottor Antonio Bellisario Braia, e atteso per venerdì 17 ottobre in città
62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento Scuola e Lavoro 62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento La tradizionale festa ha visto la premiazione degli studenti più meritevoli della provincia da parte del Rotary club di Trani
La baia del pescatore a Trani tra inclusione e divertimento Associazioni La baia del pescatore a Trani tra inclusione e divertimento Si è tenuto ieri pomeriggio il service del Rotary Club di Trani in collaborazione con l'associazione “Time Aut”
1 Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026 Associazioni Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026 Il 26 agosto lo scambio di consegne tra il Presidente uscente Lorenzo Casafina allo Sporting Club di Trani
Rotary Club Trani: passaggio di consegne e prospettive future Associazioni Rotary Club Trani: passaggio di consegne e prospettive future Sabino Fortunato cede il testimone a Giuseppe Papagno, tra bilanci positivi e nuovi impegni nel segno dell'unità e del servizio
Settant'anni di Servizio: Il Rotary Club di Trani tra Storia e Futuro Settant'anni di Servizio: Il Rotary Club di Trani tra Storia e Futuro Avviata la due giorni per celebrare un viaggio attraverso i valori intramontabili di amicizia, solidarietà e impegno civico
Il Rotary Club di Trani celebra i suoi 70 anni fondativi Attualità Il Rotary Club di Trani celebra i suoi 70 anni fondativi Il 20 maggio a Palazzo S. Giorgio ed il 25 allo Sporting Club. Il programma
“Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani
20 ottobre 2025 “Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani
L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
20 ottobre 2025 L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
20 ottobre 2025 AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
20 ottobre 2025 Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
20 ottobre 2025 Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
20 ottobre 2025 Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
È un Trani da sogno, Moscelli: «Perfetti, coraggiosi e intensi. Tifosi? Un grazie a nome di tutti»
20 ottobre 2025 È un Trani da sogno, Moscelli: «Perfetti, coraggiosi e intensi. Tifosi? Un grazie a nome di tutti»
Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA
20 ottobre 2025 Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA
Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
20 ottobre 2025 Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
20 ottobre 2025 Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.