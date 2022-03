Rotatoria fra via Bari e corso don Sturzo: aggiudicati i lavori per circa 11mila euro

E' stato aggiudicato alla ditta Milkori Group srl di Corato con affidamento diretto l'appalto dei "lavori di realizzazione di rotatoria all'incrocio fra Corso Don Luigi Sturzo e Via Bari" per una spesa complessiva di € 10.992, di cui € 666,580 per oneri specifici della sicurezza. Lo si evince dalla determina dirigenziale dell'area urbanistica per l' approvazione del progetto e l' affidamento dei lavori, che miglioreranno il traffico e la viabilità della zona.Infatti "vi è la necessità di regolamentare il traffico e la viabilità – si legge nella determina - all'incrocio fra corso don Luigi Sturzo e via Bari, in considerazione dei lavori che interessano le vie del medesimo incrocio; alcune porzioni della aiuola spartitraffico esistente su corso don Luigi Sturzo necessitano di urgente e adeguata manutenzione straordinaria al fine di garantire la pubblica e privata incolumità". Le opere previste prevedono: la realizzazione di rotatoria all'incrocio fra Corso Don Luigi Sturzo e Via Bari; l'abbattimento degli alberi di quota parte dell'aiuola spartitraffico, esistente su Corso Don Luigi Sturzo ed il rifacimento della sede stradale; la realizzazione di chiusini in ghisa; la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.L'intervento soddisfa la necessità di regolamentare il traffico e la viabilità a quell'incrocio in considerazione del flusso veicolare delle vie interessate dal medesimo incrocio "mediante la realizzazione di una rotatoria di diametro pari a circa 4 m, e la conseguente riduzione di una porzione dell'aiuola spartitraffico attualmente insistente su corso don Luigi Sturzo".