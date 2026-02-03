Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare»

Per il Comune, che può finalmente incassare risorse oggi solo iscritte sulla carta, riducendo il peso dei residui attivi e del Fondo crediti di dubbia esigibilità, e migliorando la veridicità e la solidità del bilancio. Per i contribuenti, che si sono trovati in condizioni di difficoltà economica e che, non riuscendo a pagare nei tempi stabiliti, hanno visto il proprio debito lievitare in modo sproporzionato a causa di sanzioni e interessi.

l'immediata predisposizione di un regolamento comunale di definizione agevolata ;

; una relazione tecnica trasparente sugli effetti sul bilancio;

un confronto pubblico in Consiglio comunale, senza scorciatoie né annunci propagandistici.

Il movimento civicoinvita l'attuale Amministrazione comunale ad adottare senza ulteriori rinvii un regolamento di, così come consentito dalla legge di bilancio 2026 e illustrato dalle analisi IFEL–ANCI.In una fase storica caratterizzata da difficoltà economiche diffuse e da un crescente volume di, continuare a ignorare questo strumento significa accettare passivamente il rischio che tali crediti si trasformino in, con effetti negativi strutturali sul bilancio dell'ente. La rottamazione quinquies delle entrate locali rappresenta invece unaNon si tratta di premiare l'evasione, ma di, chiedendo il pagamento integrale del tributo e rinunciando a quella parte accessoria che, nei fatti, rende spesso il debito impagabile e dunque inesigibile.Trani Libera ritiene grave che, mentre l'Amministrazione introduce nuove imposte e annuncia spese su entrate incerte,per migliorare la riscossione e sostenere cittadini e imprese in difficoltà.Per questo chiediamo:Recuperare crediti incagliati, evitare nuovi squilibri e aiutare chi vuole regolarizzarsi non è una concessione politica: è. Continuare a non farlo sarebbe l'ennesima occasione persa.Segreteria Politica – Dott. Michele D'Amore