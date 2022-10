Sabato 29 multisceeening gratuito alla Croce Bianca di Trani

Le attività in occasione del centenario dell'asssociazione

In occasione del centenario dell'Associazione Croce Bianca Trani, sabato 29 ottobre 2022 (ore 9.00 - 13.00) si svolgeranno attività di multisceeening in collaborazione con l'Associazione UPSA, il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, l'Associazione LIFHE OdV, Progetto Udito e Mondottica.Gli operatori sociosanitari volontari effettueranno gratuitamente presso la sede di Via E. Fusco n. 57, tre attività di screening:- screening diabetico:- screening uditivo;- screening visivo.Si invitano gli interessati a prenotarsi, recandosi personalmente, venerdì 28.10.22 ore 16/18, presso la segreteria della Croce Bianca, fornendo i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) e ritirando contestualmente la ricevuta di prenotazione.