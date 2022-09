Sabato e domenica si corre il Triathlon a Trani, modifiche temporanee della viabilità

Domenica 11 settembre si svolgerà la quarta edizione di "Triathlon Trani 2022″, gara sprint nazionale di livello silver suddivisa in tre frazioni (nuoto, corsa in bicicletta, corsa podistica) preceduta sabato 10 settembre dalla gara dedicata ai bambini, ricompresa nella manifestazione a cura dell'Atletica Tommaso Assi, sotto l'egida della FITRI Puglia, con il patrocinio della Lega navale Italiana Sezione di Trani e in collaborazione con l'Amministrazione della Città di Trani.In forza di questi eventi sportivi programmati nel week end, sono stati assunti i seguenti provvedimenti di modifica temporanea della viabilità cittadina: dalle ore 7 di sabato 10 settembre e fino alle ore 18 di domenica 11 11 settembre è istituito divieto di fermata con rimozione forzata in piazza Marinai d'Italia (compresa fra via Po e via Grado) dove sarà allestito il villaggio della manifestazione. E' disposta inoltre la sospensione temporanea della circolazione per consentire l'allestimento degli stands dell'organizzazione.Dalle ore 6 alle ore 14 di domenica 11 settembre su lungomare Mongelli, via Amalfi (intero tratto) e viale De Gemmis (tratto compreso fra via Malcangi e piazza Marinai d'Italia) è disposto il divieto di fermata con rimozione forzata e la sospensione temporanea della circolazione per consentire lo svolgimento della manifestazione.Dalle ore 6 di domenica 11 settembre e fino al termine gara di triathlon è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via Tevere (tratto compreso fra lungomare Cristoforo Colombo e piazza Marinai D'Italia), lungomare Cristoforo Colombo (tratto compreso fra via Tevere e via Tasselgardo), via Malcangi (tratto compreso fra via Tasselgardo e viale de Gemmis), via Bisceglie (tratto compreso fra viale De Gemmis e limite territorio di Trani), piazza Plebiscito (tratto di collegamento fra lungomare Chiarelli e via Tiepolo), via Statuti Marittimi (tratto compreso fra piazza Tiepolo e ingresso secondario villa comunale), lungomare Cristoforo Colombo (tratto compreso fra via Tevere e piazzale Santa Maria di Colonna), piazza Santa Maria di Colonna (corridoio di collegamento fra lungomare Cristoforo Colombo e vialetto pedonale Baia del Pescatore, lato chiosco). Nelle stesse vie è disposta la sospensione temporanea della circolazione limitatamente alle fasi di passaggio dei concorrenti.Dalle 9 di domenica 11 settembre e fino al termine della gara (e comunque non oltre le ore 14) è sospesa temporaneamente la circolazione dei velocipedi sulla pista ciclabile del lungomare.Si rappresenta che, in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale o gli altri Organi di Polizia Stradale impegnati nella manifestazione, ai fini della tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai previsti provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale.