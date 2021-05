Saldi estivi, Confesercenti: «Da fine luglio per tutti»

Durante la riunione della Presidenza della Fismo Confesercenti (Federazione Nazionale Settore Moda), svoltasi via web il 19 maggio 2021, alla quale ha partecipato la Fismo Provinciale Bat unitamente alle Confesercenti provinciali e regionali d'Italia, si è deciso, a maggioranza, di individuare nella data del 24 luglio 2021 l'inizio dei saldi su tutto il territorio nazionale.Il rappresentante della Fismo Confesercenti Provinciale Bat, Tommy Leonetti, si è dimostrato favorevole alla soluzione individuata nella data del 24 luglio dopo un concitato incontro nel quale le regioni del nord chiedevano l'anticipazione della data dei saldi rispetto a quelle meridionali che da sempre sono invece favorevoli a posticipare quanto più possibile la data dei saldi estivi."In particolare, sottolinea Leonetti, eravamo propensi a replicare la data già collaudata lo scorso anno, ovvero i primi di agosto come inizio dei saldi con l'obbligo di non effettuare promozioni nei 40 giorni precedenti. Solo per essere univoci abbiamo optato per la scelta della maggioranza e cioè la data del 24 luglio 2021".Pertanto la proposta sostenuta anche dalla Fismo Confesercenti Puglia sarà portata nei prossimi giorni all'attenzione dell'assessore allo Sviluppo Economico della regionale, Alessandro Delli Noci e durante un tavolo istituzionale competente sarà decisa la data ufficiale e diramata dalla regione stessa."L'auspicio, dichiara Tommy Leonetti, è che insieme a Confcommercio si possa orientare il tavolo verso la data proposta del 24 luglio in modo da concertare la diverse esigenze dei soggetti componenti il tavolo: associazioni dei consumatori, grande distribuzione, sindacati".