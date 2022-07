Salute o salvezza. La Chiesa al bivio, oggi la presentazione del libro di don Nicola Bux

Giovedì 7 luglio alle ore 18.30, a Trani, in via A. Gusmai n. 5, presso la prestigiosa sede del Polo Didattico dell'Università degli Studi Niccolò Cusano e di Elearning Formazione si terrà la presentazione del libro "Salute o Salvezza. La Chiesa al bivio", edito da Fede & Cultura, a cura di don Nicola Bux (Premessa di Vito Palmiotti). Il celebre teologo già stretto collaboratore di Benedetto XVI, durante il suo pontificato, ha svolto il ruolo di consultore della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, della Congregazione per la Dottrina della Fede, della Congregazione per le cause dei santi e dell'Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice.L'incontro sarà introdotto dal Direttore de Linformazione.info, Dottor Francesco De Noia e moderato dalla dott.ssa Manuela Antonacci (giornalista). Una approfondita disamina sulla Sposa di Cristo divisa tra istanze progressiste e ritorno alla tradizione.