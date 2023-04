San Nicola il pellegrino, Federico II, Pietro Mennea: che belle storie su Rai 1 da Trani e Barletta

Che bel modo di raccontare è stato quello della trasmissione "Paese che vai" andata in onda questa mattina su Rai 1 e dedicata a Trani e Barletta: due città fatte conoscere attraverso non semplicemente i monumenti che le identificano ma soprattutto attraverso le storie di tre uomini straordinari: Federico II, San Nicola il pellegrino, Pietro Mennea.Personaggi diversi nelle vicende vissute e lontanissimi nel tempo ma che a questi luoghi hanno dato e continuano a dare una identità preziosa e appunto, degna di essere raccontata.Dallo Stupor Mundi di un imperatore che è stato capace di fare conquiste attraverso la diplomazia e che ha dimostrato in tutto il suo regno il più autentico senso della amicizia tra popoli di etnie, religioni e culture diverse, alla follia di amore per Cristo di Nicola il pellegrino, che a Trani trovò accoglienza e per il quale fu edificata la Cattedrale che oggi è riconosciuta dall'Unesco come simbolo di pace. E ancora Pietro Mennea, esempio di talento unito a passione, impegno, sacrificio .Monumenti, quelli ammirati durante la trasmissione, che sono stati presentati davvero come libri di storia; e personaggi che a loro volta nelle scuole dovrebbero essere raccontate come modelli di politica, di costruzione di pace fratellanza. E infine, con Pietro Mennea, con quell'umiltà che l'ha portato a ricominciare a ogni traguardo raggiunto in ogni campo e con l'umiltà che aiuta a vincere.