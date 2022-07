San nicola il Pellegrino, il programma della festa patronale a Trani

Con gioia per la ripresa dei tradizionali Festeggiamenti, il Comitato Feste Patronali Città di Trani, rende noto il Programma dei Solenni Festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino, Patrono della Città e dell'Arcidiocesi.PROGRAMMABasilica CattedraleDA MERCOLEDÌ 27 LUGLIO A VENERDI 29 LUGLIO(SOLENNE TRIDUO)Ore 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev. Padre Giorgio M. Viganò CRSP e animatadalla Confraternita di San Nicola il Pellegrino.MERCOLEDÌ 27 LUGLIOOre 18.30 - Piazza della Libertà – "Sulle orme del Pellegrino" - Itinerario per i più piccoli sui luoghi di San Nicola, amico dei bambini, a cura dell'associazione "Tranensis".VENERDÌ 29 LUGLIOOre 18.00 - Apertura dei festeggiamenti con festoso suono delle campane di tutte le Chiese della Città e saluti pirotecnici a cura della ditta "Pirotecnia" (Trani-BT).Ore 18.30 - Giro per le vie della città dei "Timpanisti Nicolaus Barium" che con il suo Araldo annuncerà la narrazione storica su San Nicola il Pellegrino.Ore 19.30 – Piazza della Libertà – "San Nicola Kyrieleison" - Conferenza dialogata a cura di Padre Guglielmo Spirito, OFM Conv. (Professore presso l'Istituto Teologico di Assisi e la Pontificia Università "Antonianum" di Roma).Ore 20.00 – Via Beltrani – 1094 d.C. Nicola – Storia di un "Folle" che diventò Santo, a cura dell'associazione Xiao Yan. (Le rappresentazioni saranno ripetute fino alle 22,30 ora in cui partirà il corteo della traslazione delle reliquie del Santo, dalla chiesa di San Giacomo verso la Cattedrale).Ore 23.30 - Piazza Quercia – Accensione musicale dell'artistica illuminazione della ditta "Faniuolo" di Putignano (BA) da parte del Sindaco Avv. Amedeo Bottaro.SABATO 30 LUGLIOOre 18.00 - Giro per le vie della città del Concerto bandistico "Pietro Mascagni" di Trani.Ore 19.00 - Lido A.N.M.I. – Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Can. Domenico Gramegna, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.Ore 20.30 – Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Santo Patrono dal Lido A.N.M.I. sul motopeschereccio "MARIACHIARA DAIANA" a devozione di Patrizio Tedeschi, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo di Trani. L'effige del Santo sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al motopeschereccio dal natante della Lega Navale sez. di Trani, a cura di Domenico Canaletti.Ore 21.00 - Piazza Quercia – Spettacolo luminario musicale realizzato dalla ditta "Faniuolo". Lo spettacolo verrà riproposto durante la serata ad intervalli di un'ora circa.Ore 21.30 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Ingresso del Santo Patrono accolto da un'artistica attrazione pirotecnica della ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN). Seguirà la Processione con l'intervento del Rev. mo Capitolo Cattedrale, del clero e della Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani che percorrendo: via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Cavour, via Mario Pagano, raggiungerà piazza della Libertà dove l'Immagine sarà esposta in un caratteristico altare all'aperto (macchina di San Nicola), rimanendo alla venerazione dei fedeli per tutti i giorni della festa.Ore 22,00 – Villa Comunale – Cassa Armonica - Concerto di musica leggera eseguito dalla "GRANDE ORCHESTRA ITALIANA" diretta dal m.° Simone Mezzapesa, che eseguirà musiche italiane, internazionali, sudamericane e revival che andranno dagli anni '60 al più recente panorama musicale.DOMENICA 31 LUGLIOOre 05,30 – Molo Sant'Antuono – Concerto musicale all'alba a cura di Francesco Cioffi, in collaborazione con "Il Vecchio e il Mare".Ore 8.00 - Diana pirotecnica eseguita dalla ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN), a devozione della Comunità Tranese di Buenos Aires (Argentina).Ore 8.30 – Giro per le vie della città del Concerto bandistico "Pietro Mascagni" di Trani.Ore 9.00 – Piazza della Libertà – Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Saverio Pellegrino e animata dalla confraternita di Santa Maria dè Dionisio.Ore 11.30 – Cattedrale - Cripta di San Nicola il Pellegrino - Celebrazione eucaristica Capitolare.Ore 19.00 – Piazza Duomo - Cerimonia di consegna della chiave della Città al Santo Patrono, a seguire Solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, animata dal Coro Interparrocchiale cittadino, con la partecipazione del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, e dai rappresentanti delle Arciconfraternite, Confraternite e Associazioni Religiose di Trani.Ore 20.00 – Piazza Addazi - Solenne Processione del Santo Patrono e Venerate Reliquie, conl'intervento di Sua Ecc.za Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, delle Autorità Civili e Militari, delle Arciconfraternite e Confraternite.Itinerario: piazza Addazi, piazza Duomo, via Beltrani, via Mario Pagano, via Sant'Agostino, piazza Gradenigo, corso Vittorio Emanuele, piazza della Repubblica, via Cavour, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via Mario Pagano, piazza Libertà (dove l'Arcivescovo impartirà la benedizione dei bambini presenti), via Ognissanti, piazza Sedile San Marco (benedizione del mare), via Arcangelo Prologo (dove l'Immagine e le Venerate Reliquie del Santo sosteranno nella Chiesa di San Nicolino per un momento di preghiera), piazza Cesare Battisti, via San Nicola, piazza Duomo, Basilica Cattedrale, dal cui sagrato Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo impartirà la Solenne Benedizione.Ore 21.30 - Piazza Quercia – Spettacolo luminario musicale realizzato dalla ditta "Faniuolo". Lo spettacolo verrà riproposto ad intervalli di un'ora circa.Ore 23.30 - Molo di San Nicola - Spettacolo pirotecnico della ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN).LUNEDÌ 1 AGOSTOOre 11,30 - Chiesa di San Nicolino – Celebrazione eucaristica presieduta dal Rettore della Cattedrale Rev.do Can. Mauro Sarni e animata dalla Confraternita di San Nicola il Pellegrino.Ore 18.00 – Giro per le vie della città del Concerto bandistico "Pietro Mascagni" di Trani.Ore 18.30 – Piazza della Libertà – Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Guglielmo Spirito, OFM Conv., a seguire Vespri solenni officiati da Mons. Saverio Pellegrino.Ore 20.30 – Piazza della Libertà - Processione dell'immagine del Santo Patrono con l'intervento della Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani, percorrendo via Mario Pagano, via Cavour, piazza Plebiscito, via Statuti Marittimi, via Banchina al Porto, molo Santa Lucia.Ore 21.00 - Piazza Quercia – Spettacolo luminario musicale realizzato dalla ditta "Faniuolo". Lo spettacolo verrà riproposto ad intervalli di un'ora circa.Ore 21.30 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Imbarco del Santo Patrono sul motopeschereccio "MARIACHIARA DAIANA" di Patrizio Tedeschi, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo di Trani, per il ritorno al Santuario di Santa Maria di Colonna, accompagnato da un'artistica attrazione pirotecnica eseguita dalla ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN).Ore 22.30 - Piazza Quercia – Intrattenimento musicale "DJ SET" a cura di artisti locali.Ore 22.00 - Lungomare Cristoforo Colombo - Arrivo del Santo Patrono presso il Lido A.N.M.I., accolto dai fedeli, dal Gruppo soci A.N.M.I. e dall'associazione sub "Amici del Mare" per il rientro al Santuario di Santa Maria di Colonna.Ore 23,00 - Piazzale di Santa Maria di Colonna – Concerto del gruppo musicale "NICO SOUL QUARTET".