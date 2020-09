Sanità, per Tomasicchio indispensabile riconquistare il «diritto alla salute»

Social Video 2 minuti Tomasicchio - Sanità

«La gestione Emiliano ha dimostrato il più totale disinteresse verso il sistema sanitario tranese e il diritto alla salute in generale - dichiara il candidato Emanuele Tomasicchio - approvando un piano di riordino deleterio per il futuro della nostra regione e delle nostre comunità cittadine. Non dobbiamo dimenticarlo, mai.Andiamo in Consiglio regionale per pretendere ciò che ci è stato ingiustamente sottratto, il nostro diritto alla salute».