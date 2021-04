Santo Santo, una giornata di preghiera e riflessione

Se nel Giovedì Santo predomina la solennità dell'istituzione dell'Eucaristia e nel Venerdì Santo la mestizia, il dolore e la penitenza per la Passione e morte di Gesù, con la sua sepoltura; nel Sabato Santo invece predomina il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro prima della gioia della Domenica di Pasqua con l'annuncio della Risurrezione.Il Sabato Santo per i cristiani rappresenta il giorno della meditazione e penitenza; l'oscurità nelle chiese è totale, non vi sono celebrazioni liturgiche, né Sante Messe; è l'unico giorno dell'anno che non si può ricevere la Comunione, tranne nel caso di Viatico per gli ammalati gravi.In tutte le chiese di Trani, questa sera, verrà celebrato il rito della "Veglia Pasquale": in cattedrale avrà inizio alle ore 19.30 (e non alle 22.30 come accadeva in passato), secondo le normative anticovid vigenti, questo per consentire ai fedeli di rientrare nelle proprio abitazioni prima del coprifuoco.