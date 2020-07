Sapori in terrazza: torna la rassegna enogastronomica dedicata alle tradizioni pugliesi

.

Così, mercoledì 22 luglio, alle ore 20,30 a Trani, nella magica ambientazione de "Il vecchio e il mare", avrà luogo il primo appuntamento della rassegna "Sapori in terrazza", organizzata dalla consulente enogastronomica Francesca de Leonardis e dai ragazzi de Il vecchio e il mare, con una serata dedicata alle tradizioni pugliesi.Si tratterà di un appuntamento innanzitutto culturale, prima ancora che enogastronomico, nel quale gli ospiti verranno coinvolti in un percorso inedito, tra cultura e tradizioni popolari, dalla mitica signoradi Bari vecchia, che preparerà, sotto gli occhi degli ospiti, panzerotti ed orecchiette baresi con le ", mostrando, soprattutto ai più giovani, ciò che la tradizione insegnaL'appuntamento si intitola "Siamo fritti con Nunzia" proprio perché non si limiterà alla consumazione, ma coinvolgerà tutti i presenti in un momento di allegra partecipazione, durante la quale essi potranno assistere, in riva al mare, alla preparazione dei panzerotti rigorosamente fritti e alle sue mitiche orecchiette, che l'hanno fatta conoscere in tutto il mondo, della scelta e della misura dei vari ingredienti, delle ragioni del loro abbinamento e dell'innovativo accostamento al vino rosato di Puglia. Accostamento dettato anche dalla stagione estiva e dalla precisa volontà di valorizzare un tesoro inestimabile come quello rappresentato dai rosati della nostra terra.I Panzerotti saranno serviti in abbinamento al vino rosato ottenuto da uve Bombino Nero Castel del Monte DOCG della "". Un luogo incantato come Il vecchio e il mare, la presenza della mitica Nunzia, le materie prime di qualità e la buona musica saranno i veri protagonisti di una serata da non dimenticare perché nessuno dimentichi che... siamo in Puglia! Ticket percorso degustazione: € 20(prenotazione obbligatoria).