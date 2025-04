Saverio Lomolino in diretta su Canale5. "Tu Guarirai" gli disse Papa Francesco

La storia di Saverio Lomolino, della telefonata inaspettata di Papa Francesco, oggi su Canale5 durante la trasmissione "Pomeriggio Cinque" di Myrta Merlino, l'hanno raccontata lui e sua madre Valentina Oreste, tutto in diretta dal Reparto di Oncologia Pediatrica di Bari.Ci si è soffermati sul passaggio narrativo in cui la famiglia attendeva l'esito di una esame istologico molto importante per Saverio, un'ansia ed una giustificata apprensione che Valentina aveva condiviso al telefono con Papa Francesco che invece gli disse con grande sicurezza:" Saverio guarirà, guarirà". Valentina allora gli chiese: "Come lo fa a sapere", la risposta fu chiara: "Io lo so - gli rispose il Papa - guarirà perchè lui è un'anima innocente e lui ha il compito di aiutare gli altri". Dopo due giorni Valentina ebbe l'esito dell'esame: "Signora, stento a crederci - gli disse il dott. De Leonardis - ma l'esito è negativo".Saverio vuole studiare medicina e diventare pediatra, siamo tutti sicuri che guarirà e ce la farà a coronare il suo sogno.