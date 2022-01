Scatoloni e rifiuti per strada: via Bovio come una discarica

Ecco come si presentava la strada questa mattina

Cestini dei rifiuti ed errato conferimento, una piaga cittadina. In molte zone della città, soprattutto del centro storico, i cestini sono oggetto di un errato conferimento dei rifiuti. Ecco come si presentava questa mattina via Bovio: scatoloni abbandonati ovunque, buste dell'immondizia lasciate a bordo strada e rifiuti sparsi qua e là. «Che paghiamo a fare la Tari se il risultato è questo?», si chiede qualche cittadino.Il fenomeno, ormai consolidato, e difficile da sradicare, richiederebbe un maggiore controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, al fine di assicurare un maggiore decoro urbano, oltre ad un maggior senso di città da parte dei cittadini.