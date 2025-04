Schianto notturno a Capo Colonna: Suv contro la ringhiera, poi la fuga

È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23:00, in via Santa Maria di Colonna (la strada che conduce al Monastero): secondo alcune testimonianze, un grosso SUV di colore scuro sarebbe uscito improvvisamente di strada, finendo la sua corsa contro la ringhiera di protezione del marciapiede.Il violento impatto ha causato il danneggiamento della struttura, lasciando scoperto un tratto del marciapiede e creando una potenziale situazione di pericolo per i passanti. Tuttavia, le persone a bordo del veicolo non si sarebbero fermate: dopo l'incidente, si sarebbero dileguate senza allertare le forze dell'ordine o i soccorsi.Le autorità stanno ora analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.(Fonte foto: pagina Fb "Sei di Trani se...").