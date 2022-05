Scomparsa di Manuela Lamonaca, i funerali lunedì a Trani nella chiesa di San Magno

Si svolgeranno domani pomeriggio, lunedì 23 maggio, nella parrocchia di San Magno a Trani e non più a Corato come in un primo momento annunciato dalla famiglia i funerali della giovane Manuela Lamonaca, la 32enne scomparsa a causa di un raro tumore al cervello. Il rito avrà inizio intorno alle ore 15.30. La salma poi sarà trasportata in via Umberto, dove ha sede il centro estetico di Manuela per poi infine essere seppellita nel cimitero comunale di Margherita di Savoia. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi in città nella tarda mattinata di oggi e in breve tempo le bacheche dei vari gruppi di sostegno su Facebook si sono affollate di messaggi di cordoglio.Neanche qualche settimana fa la famiglia aveva fatto un appello per rilanciare la raccolta fondi aperta lo scorso anno per sostenere le onerose cure necessarie per cercare di salvare la giovane mamma, annunciando già in quell'occasione un peggioramento delle sue condizioni di salute.Il sindaco di Trani che un anno fa aveva accolto Manuela al Comune per invitare la cittadinanza a donare ha espresso il suo messaggio di cordoglio: «Giorno triste. Un abbraccio alla famiglia di Manuela ed un pensiero a chi combatte contro la malattia: non arrendetevi mai».