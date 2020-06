Scomparsa di Rino Povia, la famiglia ringrazia per l'affettuosa partecipazione

E' passata circa una settimana dalla scomparsa di Rino Povia, maresciallo maggiore della Polizia locale di Trani. L'agente aveva 64 anni e l'anno scorso era andato in pensione dopo trent'anni di onorato servizio presso il Comando di Trani. Sono stati tanti gli attestati di stima e affetto provenienti delle istituzioni ma anche da comuni cittadini.La famiglia ha voluto pertanto ringraziare tramite un messaggio tutti coloro che hanno espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia in questo delicato momento: «La famiglia Povia-Giangualano ringrazia tutti coloro che hanno dimostrato affetto per la perdita del nostro amatissimo Rino. Si ringrazia il sindaco avv. Amedeo Bottaro, l'amministrazione comunale e la polizia locale. Si ringrazia in particolare capitano Domenico Miccoli per la sua costante e premurosa presenza durante tutta la malattia del nostro caro marito, papà e nonno».