Scomparsa Sandro Ambrosi, il cordoglio di Confesercenti Bat

"Importante è stato il suo impegno per lo sviluppo economico del territorio e nelle funzioni di presidente della Camera di Commercio di Bari", afferma Canfora. "Ricordo, dice Landriscina, di averlo conosciuto tramite un nostro Presidente Confesercenti Trani. Lui era in contrasto con Confcommercio e gli proposi di guidare Confesercenti Puglia. L'operazione però non andò in porto"

"Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Sandro Ambrosi presidente della Confcommercio Bari-BAT e della Camera di Commercio di Bari. Le più sentite condoglianze giungano alla famiglia da parte dell'intero direttivo della Confesercenti Provinciale BAT, Lo dichiarano il presidente Palmino Canfora, e il direttore Mario Landriscina.