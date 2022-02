Scontro frontale tra due auto ad Andria, coinvolta anche una giovane di Trani

C'è anche una donna di Trani tra i tre feriti rimasti coinvolti in uno scontro frontale tra una Fiat Punto e una Fiat Panda. È accaduto stamattina, intorno alle ore 11:10, ad Andria, su Via Lagnone Santa Croce in corrispondenza del ponte sulla lama, a poca distanza dall'incrocio con Viale Dalmazia.I veicoli coinvolti erano condotti da due giovani donne, una tranese e l'altra andriese, che riuscendo malagevole l'incrocio in corrispondenza della strettoia sul ponte, non hanno rallentato a sufficienza per evitare lo scontro, le cui conseguenze più gravi le ha riportate un'anziana donna trasportata su una delle due auto.Sul posto sono intervenute due autoambulanze del 118 e due equipaggi del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, coadiuvati anche da agenti della Guardia di Finanza casualmente in transito sulla zona.I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Andria, dove risultano ancora in cura, mentre la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire il rilievo del sinistro stradale e la rimozione dei mezzi, non marcianti a causa dei gravi danni riportati.