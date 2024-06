Scontro tra auto e moto all'incrocio tra via Falcone e via Trombetta

Un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una moto si è verificato questa sera, intorno alle 20, in via Falcone all'incrocio con via Trombetta. Ancora da accertare le cause dello scontro ma sembrerebbe si sia trattato di una mancata precedenza: a seguito dell'impatto la moto è finita riversa sull'asfalto. Sul posto è giunto un mezzo del 118 e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Non si registrano feriti gravi.