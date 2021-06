Scontro tra auto e moto in via Superga: un ferito

È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Superga, nei pressi della Chiesa evangelica. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate tra loro: ad avere la peggio il conducente dello scooter che a seguito dell'impatto è finito sull'asfalto rimanendo ferito e prontamente soccorso dal personale medico del 118.Sul posto anche una volante della Polizia locale per i rilievi del caso.