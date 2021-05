Scontro tra un'auto e una moto su via Malcangi: ferito un motociclista

Rallentato il traffico tra via Bonomo e via Malcangi

Probabilmente un problema di precedenze ha determinato lo scontro tra un'automobile e una motocicletta di grossa cilindrata. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Malcangi e via Bonomo.Il conducente è rimasto ferito ma le sue condizioni non appaiono gravissime. Rallentato ma non bloccato il traffico sulle due strade. Sul posto le forze di Polizia locale e gli operatori del 118 .