Scuola, anche a Trani la riapertura per l'ultimo giorno

Ultimo giorno a scuola: si farà all'aperto e su base volontaria. Bambini e ragazzi di Trani torneranno a scuola per l'ultimo giorno dell'anno accademico, ma a farlo sarà solo chi vorrà. È stato Fabrizio Ferrante, presidente del Consiglio comunale di Trani, ad annunciarlo sul suo profilo Facebook. La scuola, dunque, dopo mesi di chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia intera, riapre per l'ultimo giorno dell'anno di studio tutti assieme.«Chi non lo vuole fare - ha chiarito Ferrante - restasse a casa e non criticasse gli altri. Vedere un figlio felice di "riabbracciare" i suoi compagni di classe sarà una gioia immensa».