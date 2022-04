Scuola Baldassarre e sport, i frutti di fine anno

Momenti di soddisfazione per la scuola Baldassarre nell'ambito sportivo. Andiamo per ordine e parliamo della prima "tappa" di questo percorso "iridato" per l'istituto scolastico di piazza Dante.Il 2 e 3 Aprile si sono svolti, presso il PalaPellicone di Ostia Lido i Campionati Italiani U15 di lotta Femminile-greco romana e stile libero maschile.La competizione di alto spessore a cui hanno partecipato società di tutta Italia , ha visto sfidarsi atleti anche di età ed esperienza diversa ( dai 12 ai 15 anni).L'atleta Ilario Musicco della 2b della scuola Baldassarre ha conquistato il Titolo di Vice Campione D'Italia U15 . Il ragazzo é iscritto alla Società "Judo Lotta Trani" del Tecnico Nicola Loprieno.Altro sport, il nuoto, altre "stelle" per Trani e per la Baldassarre. Stiamo parlando delle alunne: Francesca Melillo della 1^D e Porro Federica Porro della 1^G.Iscritte alla Società: "Netium" di Giovinazzo hanno espresso il loro talento in gare inerenti campionati regionali tenutesi presso la struttura sportiva "Icos" di Monopoli.Schematicamente, per comodità dei lettori, ricordiamo il percorso vincente delle due giovani ragazze.Gare vinte da Federica Porro:1° 100 rana1° 200 rana;1° 200 misti;1° 100 stile libero1° staffetta mista2° staffetta stile liberoGare vinte da Francesca Melillo:1° 100 dorso1° 200 dorso1° 400 misti3° 800 stile libero1° staffetta mista2° staffetta stile libero.Lo sport rappresenta quindi uno dei migliori "volani" per quel ritorno alla normalità tanto auspicato e se poi serve alla valorizzazione di ragazzi volenterosi, nel solco della tradizione della scuola Baldassarre, le soddisfazioni, anche per Trani, sono ancora più nitide.Giovanni Ronco - Responsabile della Comunicazione Istituzionale scuola Baldassarre