Scuola Baldassarre, tra sperimentazione e lezioni agli adulti

Scuola Baldassarre, classe III A, guidata dalla prof. Silvia Di Trani, un'altra storia di didattica stimolante tra sperimentazione e studio della Storia e dell'educazione civica. Durante l'A.S. 2020-2021, nell'ambito della settimana dell'ed. civica, la classe ha partecipato al progetto di ricerca sull'innovazione didattica nell'insegnamento della Storia, promosso dall'Università degli studi di Bari in collaborazione con la Cattedra Jean Monnet HICOM 2018-2021. La 3 A è stata individuata tra quelle che presenteranno i risultati della sperimentazione al convegno "Sfide storiche e politiche della memoria dei paesi mediterranei dell'UE", che si terrà a Bari dal 21 al 23 ottobre 2021 presso i locali dell'Università.

Si tratta di una bella opportunità per questi ragazzi della Baldassarre che hanno lavorato con grande entusiasmo e partecipazione sin dalle fasi iniziali del progetto e che avranno modo così di veder pubblicati gli esiti del proprio lavoro e di sperimentare direttamente quanto il loro punto di vista sia stato essenziale per codificare un'attività didattica che sarà poi portata in altre scuole d'Italia.

Il prodotto finale della sperimentazione, rappresentato da un poster, verrà presentato il giorno 23 ottobre alle ore 17.00 a Bari presso il Palazzo delle Poste in Piazza Cesare Battisti. Interlocutori della presentazione saranno altri docenti e studenti universitari per cui, in una curiosa e stimolante inversione di ruoli, saranno i ragazzi a "fare lezione" agli adulti.