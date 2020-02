Scuola Baldassarre, vinto il bando per finanziare strumentazioni per bisogni educativi speciali

La scuola Baldassarre rinnova il proprio impegno per favorire l'inclusione e la buona qualita' della vita e dello studio nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali secondo le esigenze legate agli specifici bisogni formativi.In tale ottica la scuola diretta dal preside, prof. Marco Galiano, ha vinto un bando per finanziare la realizzazione di strumentazioni per una didattica inclusiva in favore di alunni diversamente abili. I progetti che hanno portato alla vittoria del bando sono stati realizzati dai docenti Pappalettera, Cannone, Tresca, Dieta, Gadaleta, Laminafra, Stella e Mauro.I finanziamenti permetteranno alla scuola Baldassarre di ottenere software didattici per l'esercizio della comunicazione alternativa e aumentativa; sussidi didattici per l'esercizio di abilita' cognitive, di base e per la lettura; software didattici per l'apprendimento di discipline scolastiche; software per suonare e comporre musica; materiali per l'esercizio di abilita' sociali; apparecchiatura per la mobilita' personale, per il trasferimento di una persona attraverso sollevamento e riposizionamento.