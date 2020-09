Scuola De Amicis, domani la festa dell'accoglienza per gli studenti delle classi prime

La dirigente: «Un momento significativo per celebrare la ripresa delle attività dopo la chiusura per l’emergenza Covid-19»

ore 9.00 alunni delle sezioni A-B-C-D

ore 9.30 alunni delle sezioni E-F-G

Lunedì 28 settembre 2020, nel cortile est del plesso "De Amicis", la comunità scolastica del 1° Circolo accoglierà in modo festoso i piccoli alunni iscritti alle classi prime.Per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza di tutti, saranno previsti due momenti di accoglienza:La "Festa dell'Accoglienza" sarà momento significativo per celebrare la ripresa delle attività dopo la chiusura per l'emergenza Covid-19, costituendo il punto di partenza di una serena e proficua collaborazione tra scuola, famiglia e territorioIl Dirigente Scolastico Paola Valeria Gasbarro accoglierà alunni e genitori insieme ai docenti delle classi prime. Interverranno il Sindaco di Trani dott. Amedeo Bottaro, il Consigliere Comunale Patrizia Cormio e il Presidente del Consiglio di Circolo dott.ssa Marta di Filippo che porgeranno il personale augurio ed incoraggiamento ad alunni e docenti.