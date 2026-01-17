Itc Aldo Moro
Scuola e lavoro, una filiera per il futuro: l’IISS Moro-Cosmai innova la formazione

Dal 2026 nuovi percorsi professionali quadriennali e un’offerta sempre più integrata tra scuola, imprese e ITS

Trani - sabato 17 gennaio 2026
Una scuola che cresce, innova e guarda con decisione al futuro: l'IISS Moro-Cosmai si conferma un punto di riferimento dell'istruzione tecnico-professionale del territorio, capace di interpretare i cambiamenti del mondo del lavoro e di offrire ai giovani percorsi formativi solidi, moderni e fortemente orientati alle competenze.

Dal 1° settembre 2026 l'IISS Moro-Cosmai compie un ulteriore e significativo passo in avanti nel percorso di innovazione e ampliamento della propria offerta formativa, confermandosi come uno dei poli scolastici più dinamici e articolati del territorio.

Nell'ambito della recentissima riforma che ha introdotto la cosiddetta filiera formativa tecnico-professionale, l'Istituto ha infatti attivato due percorsi professionali quadriennali, pensati per rispondere in modo concreto ed efficace alle nuove esigenze del mondo del lavoro e della formazione post-secondaria. La riforma prevede un percorso complessivo di sei anni: quattro anni di scuola statale seguiti da due anni presso un ITS – Istituto Tecnico Superiore – che rappresenta la formazione terziaria non accademica, fortemente orientata alle competenze e all'occupabilità.

Il modello quadriennale consente di concentrare il tradizionale percorso quinquennale in quattro anni, grazie a un aumento delle ore settimanali, a un deciso potenziamento delle attività di formazione scuola-lavoro e a un coinvolgimento diretto delle aziende partner della filiera, che affiancano la scuola anche nella formazione in impresa. Il curricolo viene appositamente "curvato" per garantire una prosecuzione naturale degli studi nell'ITS, con l'obiettivo di formare, al termine dei sei anni, professionisti altamente specializzati in settori strategici.

L'IISS Moro-Cosmai ha scelto di attivare i due percorsi quadriennali all'interno dell'indirizzo alberghiero, uno dedicato al settore della cucina e l'altro a quello dell'accoglienza turistica, ambiti nei quali la scuola vanta una lunga tradizione e consolidate competenze.

Questa importante novità si inserisce in un'offerta formativa già ampia e diversificata, ulteriormente arricchita dalla recente annessione, a seguito delle operazioni di dimensionamento scolastico, dei due indirizzi professionali Industria e artigianato per il Made in Italy e Servizi culturali e dello spettacolo, che si affiancano allo storico e consolidato indirizzo di Enogastronomia e ospitalità alberghiera.

Accanto all'area professionale, resta centrale il ruolo dell'Istituto Tecnico Statale, erede del tradizionale ITC, con gli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo. Il primo si articola nei percorsi Relazioni Internazionali per il Marketing, caratterizzato da una forte vocazione linguistica con lo studio di tre lingue straniere (inglese, francese o spagnolo e tedesco), e Sistemi Informativi Aziendali, con una spiccata attenzione alle competenze informatiche e digitali. L'indirizzo Turismo completa un'offerta capace di coniugare preparazione culturale, tecnica e professionale.

Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico, prof. Roberto Diana, convinto che l'istruzione tecnico-professionale rappresenti oggi uno snodo fondamentale per il futuro dei giovani: un percorso capace di favorire un ingresso consapevole e qualificato nel mondo del lavoro, senza precludere la possibilità di proseguire gli studi universitari.

Per consentire alle famiglie e agli studenti di conoscere da vicino l'offerta formativa e le strutture della scuola, il Dirigente ricorda che sono in programma tre giornate di Open Day, domenica 18 gennaio, 25 gennaio e 1° febbraio, dalle ore 9:30 alle 13:00, nei tre plessi di via Gran Bretagna 1, via Salvemini 1 e piazza Plebiscito 16. A queste si aggiunge l'incontro "Il tè con il Dirigente", in programma venerdì 23 gennaio, dalle ore 16:45 alle 18:30, presso la sede centrale di via Gran Bretagna 1.

Un invito, quello rivolto alle famiglie degli studenti che concludono il primo ciclo di istruzione, a partecipare numerosi per scoprire una scuola capace di guardare al futuro con competenza, concretezza e visione
