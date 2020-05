Scuola, oggi giornata di mobilitazione di docenti e personale ATA

Una giornata di mobilitazione di tutti i lavoratori della scuola, docenti e personale ATA, in tutta Italia, anche nelle province di Bari e Bat. L'iniziativa, che si svolgerà con assemblee sindacali che si terranno in contemporanea in tutte le province d'Italia, vuole mettere in evidenza i ritardi, inadeguatezza e contraddizioni nella gestione di tutta la fase di crisi per emergenza epidemiologica da Covid-19 da parte del Ministero dell'Istruzione. In tutto questo periodo in cui il personale della scuola si è fatto carico di far proseguire al meglio possibile la didattica a distanza, i servizi amministrativi e gestionali, in cui ci sarebbe stato bisogno di maggior confronto e condivisione, il Ministero dell'Istruzione ha fatto l'esatto contrario: decisioni unilaterali, sindacati inascoltati, contratti stracciati. Nonostante il maggior carico di lavoro del personale che si prodigato per dare la maggior efficacia possibile al servizio d'istruzione è sotto gli occhi di tutti, non si è posta alcuna regola alla DAD, non si sono appostate le risorse necessarie per un organico adeguato alla situazione d'emergenza, si è fatto carta straccia di diritti e aspettative del personale precario e ancora oggi sembra non esserci alcuna idea di come gestire in sicurezza la conclusione dell'anno scolastico e l'avvio del prossimo.Questo Ministro non ha una visione di insieme, non prevede un potenziamento degli organici e investimenti in infrastrutture adeguate. Si prevede una incerta conclusione e un disordinato lavvio del nuovo anno scolastico a causa delle oltre duemila cattedre vacanti. La scuola è funzione dello Stato e come tale deve trovare la giusta collocazione nell'agenda politica di questo governo.Oggi sul canale youtube dedicato, sulle pagine facebook delle organizzazioni sindacali provinciali, tutti i lavoratori del nostro territorio potranno connettersi e partecipare a questa assemblea virtuale che segna l'inizio di un percorso di mobilitazione sindacale per chiedere un'inversione di tendenza al Ministero dell'Istruzione.