Scuole, a Trani la didattica in presenza riprende giovedì 12 novembre

Tutte le scuole di ogni ordine e grado di competenza comunale (escluse quindi le superiori) resteranno chiuse fino a mercoledì 11 novembre (compreso) per consentire un'attività di capillare sanificazione. Analogamente è sospesa fino a sabato 14 novembre (compreso) l'attività di refezione scolastica. Lo ha stabilito il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che questa mattina, dopo aver incontrato i dirigenti scolastici a Palazzo di Città, ha firmato un'ordinanza di sospensione dell'attività didattica in presenza per urgenti interventi di sanificazione. Il primo cittadino ha inoltre chiesto ad AMIU la tempestiva comunicazione ai dirigenti scolastici del calendario degli interventi di sanificazione e disinfezione degli Istituti scolastici.Fino all'11, dunque, resta consentita la sola didattica a distanza.Ad ispirare il provvedimento, il costante aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale e dei contagi che hanno riguardato docenti e studenti di istituti cittadini comunali all'inizio dell'anno scolastico. "La riapertura delle scuole decisa dalla Regione nella serata di ieri – spiega Bottaro – ci impone delle azioni immediate per consentire la ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza. Sulla scorta di quanto accaduto all'inizio dell'anno scolastico ed all'impennata dei contagi nelle scuole, sentiti i dirigenti, si è scelta l'unica strada possibile, cioè quella di un immediato rafforzamento delle azioni di igiene per favorire l'abbattimento dei rischi per la salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico".La sospensione per motivi di igiene consentirà contestualmente ai dirigenti scolastici di organizzare le attività didattiche così come prevede l'ordinanza regionale 413/2020.