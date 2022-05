Se non vuoi fare come le rose, in uscita il nuovo singolo del tranese Francesco Cioffi

BIO

"Se non vuoi fare come le rose" è il secondo singolo di Francesco Cioffi per LeIndieMusic, distribuito da Artist First, in uscita su tutte le piattaforme digitali dal 27 maggio.La pioggia. Malinconica, romantica quando si è a letto abbracciati. Inopportuna se si vuole andare al mare. E poi c'è un virus che costringe il mondo a chiudersi in casa per un tempo indefinito. Sembra piovere in modo esagerato. Uscire di casa e cercare riparo anche dalle persone, nascondendosi nelle strade meno frequentate, fatto? Poi ci sono le rose che fioriscono profumando l'aria, perché il tempo è ciclico, e la primavera torna sempre. E allora se proprio non ci si può fidare delle rose perché hanno le spine, si può provare a fidarsi di chi ci ama. Se non altro avrà cura di non ferirci. Come per il primo singolo, anche questo brano è prodotto da MOLLA (Luca Giura).Francesco Cioffi: musicista, cantautore. Classe 1977, cresciuto a pane, Dalla, Fabi e Gazzè. Vive a Trani, in Puglia. A 28 anni fonda la band Medison. Il mare fa da sfondo ai suoi brani, ispirando ogni verso. Tra il 2017 e il 2018 suona in numerosi teatri d'Italia con lo spettacolo In(di)visibili. Nel 2021 decide di intraprendere la carriera solista. Dall'incontro con Molla nasce la collaborazione al primo suo singolo "cuore e dintorni" in uscita il 25 marzo 2022.