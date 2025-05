Seacurity a Trani: sicurezza e prevenzione sulle nostre coste

Sabato 31 maggio alle ore 10:00, presso la Lega Navale di Trani, si terrà l'incontro informativo "SeaSicurity. La sicurezza del cittadino sulla costa e sul mare", promosso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia, in collaborazione con la Direzione Marittima di Puglia e Basilicata, la Guardia Costiera e l'Associazione Stabilimenti Balneari (A.S.BA).L'iniziativa mira a sensibilizzare cittadini, bagnanti e operatori turistici sui rischi naturali e antropici presenti nelle aree costiere, promuovendo comportamenti responsabili e azioni preventive per ridurre le conseguenze di eventi avversi. Durante l'incontro, esperti del settore forniranno informazioni su come affrontare situazioni di emergenza legate a fenomeni come mareggiate, temporali improvvisi e maremoti.L'evento rientra nel progetto più ampio "SEAcurity", che ha già coinvolto diverse località pugliesi, come Margherita di Savoia e Barletta, attraverso l'allestimento di punti informativi e la distribuzione di materiale educativo. In particolare, saranno presentati strumenti innovativi, come QR code scansionabili, che rimandano a pagine web contenenti bollettini giornalieri di criticità, messaggi di allerta e norme di autoprotezione, con l'integrazione dei consigli della Guardia Costiera sui comportamenti da adottare in mare e sulle spiagge.L'incontro di Trani rappresenta un'importante occasione per accrescere la consapevolezza collettiva sull'importanza della prevenzione e della sicurezza nelle aree costiere, soprattutto in vista della stagione estiva. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della Protezione Civile della Regione Puglia: