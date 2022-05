Sede provinciale dell'archivio di Stato a Trani, Moscatelli: «Quali iniziative sono state o verranno adottate»

Il Consiglio Comunale di Trani, nella seduta del 21.04.2022, in merito alla sede provinciale dell'Archivio di Stato nella BAT, ha espresso la volontà di istituire tale sede a Trani.E' inutile stare a ribadire le norme di legge e dello Statuto della Provincia Barletta Andria Trani nonché le ragioni storiche, culturali e giuridiche della vocazione territoriale di Trani, unica città deputata ad accogliere la sede dell'Archivio di Stato nell'antico Palazzo Valenzano, prima sezione ad essere istituita in Italia e già Archivio Suppletorio, esistente nel periodo preunitario con decreto regio di Ferdinando I di Borbone del 1818.In consiglio comunale è stata anche citata la nota dell'11.03.2008 del Direttore Generale degli Archivi di Stato, Arch. Antonia P. Recchia, il quale affermava che "si può perciò istituire un Archivio di Stato che, per ragioni scientifiche legate alla consistenza del patrimonio e alla storia istituzionale della Regione, deve avere sede in Trani, dove fino al 1923 ha avuto sede la Corte d'Appello della Puglia, mentre la sezione di Barletta continuerà a operare alle sue dipendenze".Il comitato pro Archivio di Trani ha, quindi, scritto una nota al Sindaco di Trani per chiedere quali iniziative sono state adottate o verranno adottate atteso che, nello scorso mese di ottobre del 2021, la Prefettura della Provincia BAT aveva diramato un comunicato circa la istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato in altra città.