Selezioni pubbliche Amiu, approvati e pubblicati documenti prove scritte

Amiu S.p.A, in relazione alle selezioni pubbliche in corso le cui prove scritte si svolgeranno dal 14 al 17 dicembre 2020, informa che la Commissione Esaminatrice con verbale del 20 novembre 2020 ha approvato le batterie delle domande per ciascun profilo professionale, il "foglio istruzioni" della prova scritta ed il protocollo di sicurezza COVID-19. La documentazione è pubblicata sul sito aziendale al link