Senso unico in viale De Gemmis: "occhio" alla segnaletica

La nuova disposizione in vigore da oggi

Nuova viabilità nell'area della penisola di Colonna: da oggi viale De Gemmis, nel tratto compreso fra via Malcangi e piazza Marinai d'Italia, diventa a senso unico in direzione della Baia di Colonna. Nel corso della notte è stato infatti effettuato l'intervento di apposizione della segnaletica orizzontale e verticale. Il senso unico di marcia è stato disposto con un'ordinanza del dirigente e comandante della Polizia locale dott. Leonardo Cuocci Martorano.Nell'area interessate è stata posta anche la cartellonistica per informare i cittadini di prestare attenzione alla nuova segnaletica.