Social Video 4 minuti “Senza mare non so amare”: si concretizza il progetto di sostenibilità ambientale di Nugnes

Prende vita il progetto di salvaguardia del mare che unisce. È stato installato questa mattina nel porto di Trani, presso la Lega Navale, il sistema di smaltimento di rifiuti donato da Nugnes nell'ambito del progettoL'iniziativa, promossa da Nugnes lo scorso dicembre e partita da Trani, punta i riflettori sui valori importanti dell'azienda e del suo ceo,, promotori di un messaggio di rispetto per l'ambiente e per il mare. Simbolo di questa iniziativa le t-shirt, firmate Nugnes, nel colore rosa portafortuna dell'azienda, con un claim evocativo "Senza mare non so amare".In collaborazione con Seabin Project e Love Boat, giovane azienda che si occupa della distribuzione del Seabin Project nel Sud Italia, , alla presenza del sindaco di Trani, è stato posizionato nelle acque del porto l'innovativo sistema di. Il contenitore galleggiante è dotato di un meccanismo a pompa, alimentato elettricamente, che convoglia al suo interno fino a 25.000 litri d'acqua all'ora, filtrandola e ripulendola dai detriti galleggianti. Tale sistema può raccogliere 3,9 kg di detriti al giorno, pari a mezza tonnellata di rifiuti di plastiche e microplastiche l'anno.La vendita delle magliette continua per progetti futuri di salvaguardia ambientale, che non si fermeranno alla città di Trani. Il loro acquisto, al costo di 33€, sarà un gesto per fare la propria parte come individui e cittadini, uniti per la stessa causa. Le magliette continuano ad essere in vendita sia nella boutique Nugnes in Corso Vittorio Emanuele, 189 a Trani, sia online https://it.nugnes1920.com/pages/senza-mare-non-so-amare