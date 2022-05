Senza mare non so amare, sul Porto di Trani il primo sistema di smaltimento rifiuti donato da Nugnes

Alle porte della stagione estiva, si concretizza il progetto "Senza mare non so amare", in cui moda e territorio si fondono in una nuova missione per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione e il rispetto del nostro mare. Venerdì 13 maggio, alle ore 10.30, verrà collocato nel porto di Trani, presso la Lega Navale (Molo Sant'Antuono), il sistema di smaltimento di rifiuti donato da Nugnes alla stessa Lega.L'iniziativa, promossa da Nugnes lo scorso dicembre e partita proprio dalla perla dell'Adriatico, punta i riflettori sui valori importanti dell'azienda e del suo ceo, Beppe Nugnes, promotori di un messaggio di rispetto per l'ambiente e per il mare. Un mare da salvaguardare non soltanto durante le vacanze estive, perché da sempre patrimonio culturale e ventre prolifico per Nugnes e per la Puglia con la sua cultura vitale ed eclettica.Simbolo di questa iniziativa le t-shirt, firmate Nugnes, nel colore rosa portafortuna dell'azienda, con un claim evocativo "Senza mare non so amare".Dopo il boom di vendita delle magliette destinate a contribuire al nobile progetto, venerdì prossimo presso la Lega Navale di Trani grazie a Beppe Nugnes, amministratore delegato di Nugnes 1920, in collaborazione con Seabin Project e Love Boat, giovane azienda che si occupa della distribuzione del Seabin Project nel Sud Italia, sarà installato, alla presenza del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, il primo sistema al mondo di smaltimento di rifiuti in mare. Il contenitore galleggiante è dotato di un meccanismo a pompa, alimentato elettricamente, che convoglia al suo interno fino a 25.000 litri d'acqua all'ora, filtrandola e ripulendola dai detriti galleggianti. Tale sistema può raccogliere 3,9 kg di detriti al giorno, pari a mezza tonnellata di rifiuti di plastiche e microplastiche l'anno.La vendita delle magliette continua per progetti futuri di salvaguardia ambientale, che non si fermeranno alla città di Trani. Il loro acquisto, al costo di 33€, sarà un gesto per fare la propria parte come individui e cittadini, uniti per la stessa causa. Le magliette continuano ad essere in vendita sia nella boutique Nugnes in Corso Vittorio Emanuele, 189 a Trani, sia online https://it.nugnes1920.com/pages/senza-mare-non-so-amare.«Sosteniamo convintamente l'iniziativa di Nugnes – evidenzia il sindaco Amedeo Bottaro. Trani è stata fra le prime città a dotarsi, già a maggio del 2020, di questa innovativa tecnologia che sta dando buoni risultati. Poter contare su ulteriori dispositivi a protezione dello specchio acqueo del porto non può che renderci felici. Politiche di protezione ambientale ed un rapporto sempre più stretto con il mare sono fra gli obiettivi strategici di questa amministrazione, motivo per il quale siamo al fianco del 'privato' e di tutti quei privati che con convinzione sposano la causa della sostenibilità ambientale della città».Come sottolinea Beppe Nugnes, ceo dell'omonima azienda: «Sono molto orgoglioso di partecipare attivamente alla tutela del nostro mare, contribuendo in maniera concreta all'operazione attraverso il progetto 'Senza mare non so amare'. L'unico mare di cui possiamo fare a meno è quello di rifiuti, ci auguriamo di poter fare sempre di più per salvaguardare e migliorare insieme la nostra terra ed essere promotori di un messaggio che veda sempre più imprenditori e aziende operare in questa direzione».